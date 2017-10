Vznik úřadu evropského žalobce dnes potvrdila dvacítka zemí EU

Vznik úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) v Lucembursku potvrdili ministři spravedlnosti dvaceti zemí Evropské unie, které se na věci hodlají podílet. Je mezi nimi i Česká republika. Úřad bude vyšetřovat a stíhat trestné činy proti finančním zájmům EU, tedy především zneužívání unijních fondů, ale také velké přeshraniční podvody na dani z přidané hodnoty (DPH). "Podle mne to je špatná zpráva pro kriminálníky, zloděje a korupčníky a dobrá zpráva pro evropské daňové poplatníky," řekla novinářům Evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová po konci jednání. Úřad by podle ní měl od roku 2020 pomoci s vyšetřováním velkých případů, do nichž nyní někdy nemají odvahu jít domácí prokuratury, neboť věc se týká politiků či dalších vlivných osob. Instituce se sídlem v Lucembursku by měla stíhat podvody s unijními fondy - vždy při škodě nad 100.000 eur (2,7 milionu Kč), mezi 10.000 eur (270.000 Kč) a 100.000 eur může o vyšetřování rozhodnout.