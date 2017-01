26-01-2017 11:20 | Martina Bílá

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

Ke zkouškám pro získání osvědčení strojvůdce přišlo loni v Česku 1013 lidí. Poprvé počet žádostí překročil tisíc, meziročně to představuje nárůst o 240 žádostí. Na setkání s novináři to řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. I přes rostoucí zájem o tuto profesi je počet strojvedoucích na české železnici stále nedostatečný. Ve zkouškách o získání oprávnění pro řízení lokomotiv uspěje zhruba polovina uchazečů. Loni to bylo 526 lidí. Celkem je v Česku zhruba 12.000 lidí, kteří mohou řídit vlaky na regionálních a celostátních drahách. Jen státním společnostem, Českým drahám a ČD Cargu, přitom chybí zhruba 200 strojvůdců, uvedl Kolář. Zájem o tuto profesi mají v posledních letech i ženy, přestože ještě nedávno šlo o téměř výhradně mužské povolání. Nyní má osvědčení 30 žen.

Pražský městský soud odebral kauzu zneužití Vojenského zpravodajství obvodní soudkyni Heleně Králové, která opakovaně zprostila viny obžalovanou Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) i zpravodajce Ondreje Páleníka, Milana Kovandu a Jana Pohůnka. Vyplývá to z prosincového usnesení o zrušení dalšího osvobozujícího rozsudku, které na žádost ČTK poskytla mluvčí soudu Markéta Puci. "Nařizuje se, aby věc byla projednána a rozhodnuta jiným samosoudcem," uvedl v usnesení předseda senátu pražského městského soudu Richard Petrásek. Trestní řád tento krok odvolacímu soudu umožňuje, pokud věc vrací soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Zpravidla se tak děje tehdy, když daný soudce v kauze opakovaně nerespektuje právní názor nadřízeného soudu. Podle obžaloby nechala Nečasová v roce 2012 nezákonně sledovat tehdejší manželku premiéra Petra Nečase (ODS) Radku, a to z osobních důvodů. Obvodní soud pro Prahu 1 se bude případem zabývat už počtvrté.

Důchody se budou každoročně zvyšovat možná víc než nyní. Místo valorizace o třetinu růstu reálných mezd a o růst cen by se penze měly zvedat o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen zboží, které pořizují senioři. Na návrh vládní ČSSD to doporučil Sněmovně schválit sociální výbor, členové za hnutí ANO byli proti. Úprava, jak ji navrhla už dřív důchodová komise, by se mohla dostat do důchodové novely o stanovení věkové hranice pro odchod do penze na 65 let.