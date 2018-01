Vzdělávání předškoláků doma má nedostatky, myslí si učitelky

Individuální vzdělávání předškoláků má podle některých učitelek mateřských škol řadu nedostatků. Jednorázovým přezkoušením dětí, které se vzdělávají doma, není možné zjistit, zda a jak dobře se připravují na přechod do školy, myslí si učitelky. Ukázala to anketa vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB), která se ptala 60 ředitelek mateřských škol z celé ČR.

Poslední rok předškolního vzdělávání je od září uplynulého roku povinný. Dítě ale nemusí docházet do školky, rodiče mají možnost ho na nástup do školy připravovat doma, nebo ho posílat do dětské skupiny. Pokud se pro to rozhodnou, musí své dítě přivést do školky k přezkoušení. Podle většiny z oslovených ředitelek je nejdůležitější kontrola sociálních, komunikačních a grafomotorických dovedností. Největší obtíže údajně dětem dělaly komunikace a správné chování. V 96 mateřských školách, které se průzkumu zúčastnily, se vzdělávalo individuálně 58 dětí z celkem asi čtyř tisíc.