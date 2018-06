Výzkum: O přírodu je mezi lidmi největší zájem ze všech témat

O témata týkající se přírody je mezi českou veřejností největší zájem ze všech mediálních témat, ukázal výzkum vědců z Masarykovy univerzity v Brně. Kromě vlastního výzkumu srovnaly i výsledky průzkumů za posledních 11 let. Ukázalo se, že zájem o přírodu a životní prostředí je mezi českou veřejností dlouhodobý. Uvedli to autoři studie.

Příroda zajímá 80 procent veřejnosti, životní prostředí 68 procent. Oproti tomu například bulvární témata zajímají jen zhruba 20 procent lidí. "Vysvětlujeme si to tak, že téma přírody je hodně inkluzivní, každý si v něm najde něco," řekl jeden z autorů studie Jan Krajhanzl. Naopak zájem podílet se aktivně na ochraně přírody a prostředí je výrazně nižší. Většina lidí (91 procent) třídí odpady, 81 procent šetří vodou, ale například jen 16 procent lidí by bylo ochotno platit kvůli přírodě vyšší daně a jen 28 procent by bylo ochotno snížit svou životní úroveň. Velmi nízká je občanská angažovanost v ochraně prostředí.