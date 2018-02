Výzkum Charity ČR: Chudoba bývá dědičná, mladí ji neumějí řešit

Chudoba v Česku bývá dědičná. Mladí, kteří vyrostli v chudých poměrech, často doplácejí na dluhy rodičů, obtížně hledají práci i bydlení, chybí jim také pozitivní vzory a sami situaci nedokážou řešit. Ukázal to průzkum mezi desítkami sociálních pracovníků Charity ČR, kteří pracují s mladými lidmi v tísni. Podle zjištění je sice podíl chudých v Česku menší než v jiných zemích EU, na rozdíl od tamních lidí v podobné situaci mají ale Češi a Češky v nouzi víc závažnějších problémů.

Průzkum byl součástí projektu, do něhož se zapojily charity ze 17 evropských států. Měl zjistit příčiny chudoby u mladých. V Česku se do něj loni v dubnu zapojilo 85 charitních sociálních pracovníků. Výsledky ukázaly, že zatímco mladé v cizině trápí hlavně nezaměstnanost, v Česku k ní mají ještě problém s nízkým vzděláním, dluhy, nedostupným bydlením a problematickým rodinným zázemím. Situaci jim komplikuje i špatná vymahatelnost výživného či nevhodné nastavení dávek. Podle Eurostatu dosahovala loni v prosinci nezaměstnanost mladých do 25 let v Česku 4,9 procenta. V EU to bylo v průměru 16,1 procenta. Mezi nejohroženější patří podle Charity ČR mladé samoživitelky, mladí po odchodu z dětských domovů či z ghett i zdravotně postižení.