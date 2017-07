Proměnu zanedbaných míst a sídel ve Zlínském a Jihomoravském kraji představí putovní výstava Má vlast cestami proměn, která začne v zahradě Bratmannovy vily ve Valašských Kloboukách na Zlínsku. Jak se zanedbané historické stavby, náměstí, návsí nebo přírodní zákoutí v uplynulých letech proměnily, si mohou lidí prohlédnout na výstavních panelech denně do 6. srpna. ČTK to sdělila mluvčí valašskokloboucké radnice Lenka Zvonková. "Je mimořádně inspirující, jak dokáže vzedmutí vlny spolupráce a odhodlání dopomoci k tomu, aby se chátrající stavby změnily v důstojné objekty a veřejný prostor našel svou novou tvář," uvedla k výstavě starostka Eliška Olšáková. Podle místostarosty Martina Jeníka zůstane zahrada Bratmannovy vily, ve které sídlí základní umělecká škola, otevřena i po skončení výstavy až do konce prázdnin.