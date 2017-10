Výstava ukáže vývoj poštovní schránky za 200 let

Známé i méně známé modely poštovních schránek, které se na území České republiky vyskytovaly od doby jejich zavedení, ukáže výstava v Poštovním muzeu. Připomíná tak, že poštovní schránky začaly v českých zemích fungovat právě před 200 lety. Výstava potrvá do 25. února. Návštěvníci zjistí, kdo schránky konstruoval, jak se vyvíjely jejich velikosti, tvary i barevné provedení, co bylo příčinou jejich uctívání či naopak poškozování. Výstava samotných trojrozměrných exponátů je doplněna snímky schránek, které zachytil na svých cestách po světě kameraman a fotograf Evžen Janoušek.

Poštovní schránky, resp. jak uvádějí lidé z pošty listovní schránky, byly poprvé rozmístěny v Paříži již roku 1653. Větší rozšíření schránek nastalo až se zavedením poštovních známek v rakouské monarchii 1. června 1850. Od roku 1873 přibyly venkovské poštovní schránky, a to většinou na domě starosty. V roce 1899 se v Praze po vídeňském vzoru objevily speciální schránky na potrubní poštu, které se lišily červeným nátěrem. Pražská potrubní pošta se rozrostla až do celkové délky 60 kilometrů a do povodní v roce 2002 byla poslední funkční městskou sítí. I když poslední městský systém potrubní pošty zničily povodně, vnitřní systémy v ČR stále fungují a využívají je třeba nemocnice.