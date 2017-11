Výstava ukáže umělecké poklady a život renesančního kavalíra

Osobnost renesančního vladaře a mecenáše Ferdinanda II. Habsburského představuje prostřednictvím jeho umělecké sbírky Národní galerie v Praze. Jako místodržitel v českých zemích významně ovlivnil podobu Pražského hradu, vybudoval letohrádek Hvězda, pořádal honosné slavnosti a turnaje, podporoval učence a sbíral umění. Zámek Ambras u Innsbrucku, kde žil až do smrti, je nyní díky Ferdinandovi nejstarším dochovaným muzeem na světě, řekla novinářům kurátorka výstavy ve Valdštejnské jízdárně Blanka Kubíková. Od doby, kdy syn českého a uherského krále Ferdinanda I. arcivévoda Ferdinand II. Habsburský (1529 až 1595) přijel do Čech, aby tu zastupoval zájmy habsburské dynastie, letos uplynulo 470 let. Arcivévoda Ferdinand patřil dosud k méně známým postavám evropské historie. Svými zájmy inspiroval svého synovce, pozdějšího císaře Rudolfa II., za jehož vlády se české země staly centrem evropské politiky a kultury.