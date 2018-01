Výstava se věnuje historii, podobě i důvodu vzniku paneláků

Plány, modely, dobové fotografie, exponáty bytových doplňků i typická prostředí obývacích pokojů a dalších místností připomínají na výstavě dobu stavby panelových sídlišť. Pro diváky bude od čtvrtka přístupná v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a zabývá se historií paneláků od 40. let až do útlumu jejich výstavby s koncem socialismu v Československu. Výstava vychází z pětiletého výzkumu, který se věnoval 73 českým sídlištím především z uměleckohistorického hlediska, věnoval se jejich architektuře a urbanismu, demografickým charakteristikám obyvatel a možnostem památkové ochrany. Počátky sídlišť klade už do 40. let. Takzvaná protosídliště byla ještě stavěná zděnou technologií, ale využívala prefabrikované prvky a principy funkcionalistického urbanismu.