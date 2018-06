Výstava přiblíží životní dílo choreografa Jiřího Kyliána

K životnímu jubileu českého mezinárodně proslulého choreografa Jiřího Kyliána vznikla výstava Celebrating Kylián! Ode dneška bude do neděle zdarma přístupná v Národním divadle. Multimediální expozice představuje klíčové choreografie Jiřího Kyliána a prostřednictvím množství archivních fotografií, videí a speciálních instalací dává nahlédnout do tajů Kyliánova osobitého tvůrčího přístupu. Výstava vznikla z iniciativy několika nizozemských institucí, z nichž českému publiku je nejznámější Nizozemské taneční divadlo (NDT), které Kylián léta vedl. Díky spolupráci Kyliánova nadačního fondu v Praze, Národního divadla a festivalu Tanec Praha se dostala i do České republiky. Jiří Kylián se narodil v roce 1947 Praze. Jeho cesta k tanci vedla od akrobacie přes baletní přípravku Národního divadla na Taneční konzervatoř Praha. Stipendium na Královské baletní škole v Londýně znamenalo klíčové setkání s choreografem Johnem Crankem, který mu nabídl angažmá v Stuttgartském baletu. V roce 1975 přijal nabídku na umělecké spoluvedení Nizozemského tanečního divadla (NDT) v Haagu. V roce 1978 byl po úspěchu baletu Sinfonietta jmenován uměleckým ředitelem NDT. Po období příklonu k abstraktnímu stylu v 80. letech jeho tvorbu zásadně ovlivnilo setkání s domorodci v Austrálii. Jiří Kylián odešel z pozice uměleckého ředitele NDT v roce 1999, ale zůstal ještě rezidenčním choreografem skupiny. Od 70. let vytvořil stovku baletů, z nichž tři čtvrtiny byly právě pro NDT.