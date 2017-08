Výstava představí Franze Kafku jako venkovana

Do malé obce uprostřed chmelnic se v sobotu po 100 letech symbolicky vrátil Franz Kafka. V Siřemi na Žatecku se v někdejší sušárně chmele na místním statku otevřela expozice věnovaná venkovskému období tohoto německy píšícího spisovatele židovského původu. Stálá výstava fotografií chce přiblížit Kafku jako člověka, který měl kondici, holdoval vegetariánské stravě či rád vesloval.

Do Siřemi přijel Kafka (1883 až 1924) v létě roku 1917 poté, co mu lékaři diagnostikovali tuberkulózu. "Jeho příbuzní si tehdy mysleli, že si vybere nějaké sanatorium, ale on se vydal za svou milovanou sestrou Ottlou, která v Siřemi hospodařila," řekla ČTK jedna z autorek expozice Judita Matyášová, která společně s fotografem Janem Jindrou 14 let putovala po stopách Kafkových cest.

Na statku v tehdy německé obci se Kafkovi natolik zalíbilo, že zde zůstal osm měsíců, což je nejdelší doba, kdy byl na venkově. Právě Siřem, která se za 100 let téměř nezměnila, byla podle některých literárních historiků inspirací pro román Zámek.