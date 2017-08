Výstavu dnes zahájí lékařka, někdejší disidentka a ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové a také přítelkyně bývalé první dámy, Milena Černá. Na vernisáž by měli přijít i dva z autorů fotografií, Přemysl Fialka a Ondřej Němec. Do konce srpna je Atrium v prázdninovém provozu, ale výstavu lze navštívit vždy od úterý do čtvrtka mezi 16:00 a 19:00.