Výročí Remkova letu do vesmíru připomene v Brně Rojení kosmonautů

Letošní 40. výročí letu Vladimíra Remka do vesmíru připomene v Brně série akcí nazvaná Rojení kosmonautů. Prvnímu Čechoslovákovi v kosmu přijdou poblahopřát k výročí kolegové z mnoha evropských států, třeba Rusové Jurij a Roman Romaněnkovi nebo Rakušan Franz Viehböck a Belgičan Frank De Winne. ČTK to oznámil ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek."Kosmonauti z celé Evropy se v Brně nebudou rojit pouze proto, aby vzpomínali na své výpravy do vesmíru. Někteří jsou skuteční pamětníci, ale budou zde i tací, co aktivně spolupracují na současných pilotovaných letech," uvedl Dušek.

Rojení začne 7. března dopoledne v Technickém muzeu, kde otevřou výstavu Vladimír Remek - 40 roků od letu prvního Čechoslováka do kosmu. Návštěvníci si prohlédnou například oblečení z výcviku a další části výstroje, původní obaly potravin, fotografie z Remkova soukromého archivu či malé drobnosti, které kosmonauty na jejich cestě doprovázely. Muzeum vystaví také originál populárního Krtečka, kterého Andrew Feustel, jehož manželka je českého původu, vzal na výlet do vesmíru v raketoplánu Endeavour v květnu 2011. Lidé si prohlédnou i československou vlajku, která byla v prosinci 1972 na Měsíci díky Eugenu Cernanovi - po otci byl slovenského a po matce českého původu.