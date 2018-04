Výrobci aut v zemích V4 vyzvou EU, aby zmírnila plány na zpřísnění limitů pro emise CO2

Sdružení automobilového průmyslu zemí Visegrádské čtyřky vyzvou Evropskou unii, aby zmírnila plánované přísné emisní normy oxidu uhličitého pro nová auta. Ty mají po roce 2021 klesnout do roku 2030 zhruba o třetinu. Podle sdružení nedává unie výrobcům dostatek času, aby nové limity splnily. Limity se nyní zabývá evropský parlament. Navrhuje, aby výrobci postupně snížily do roku 2030 emise oxidu uhličitého ze 130 na 60 gramů na jeden ujetý kilometr. Výrobci ale chtějí mírnější hodnoty minimálně o 10 procent. Slovensko navrhuje, aby nové limity CO2 nebyly pro automobilky zavazující. Dosažení emisních limitů podle automobilek do značné míry závisí i na tom, jaký zájem mají lidé o ekologická auta.