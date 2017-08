Výrobce pian Petrof loni zvedl tržby, rostl mu i zisk

Rodinná společnost Petrof Hradec Králové, která je předním evropským výrobcem pian a klavírů, loni zvýšila tržby o milion korun na 233,6 milionu korun. Zisk podniku vzrostl na 8,4 milionu korun z předloňských 6,7 milionu. Přes 90 procent tržeb Petrof loni získal z exportu. Vyplývá to z výroční zprávy. Do nových strojů na opracování litiny a dřevovýrobu firma nyní investovala deset milionů, korun a to za pomoci dotace 35 procent z fondů EU.

Firma Petrof, která má přes 200 zaměstnanců, vyváží piana a klavíry do více než 60 zemí. Zhruba 60 procent produkce šlo loni na východní trhy. Hlavními odbytišti tam jsou Čína, Rusko a Japonsko. V Evropě má Petrof kromě Česka hlavní zákazníky v Německu, Francii a Velké Británii.