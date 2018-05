Výrobce letadel chce do letiště u Jihlavy investovat 250 milionů

Zhruba čtvrt miliardy korun chce investovat do letiště v Henčově u Jihlavy firma Zall Jihlavan airplanes. Podmínkou je zpevněná dráha, pro niž potřebuje jihlavský magistrát získat pozemky od státu. O podmínkách představitelé Jihlavy informovali premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO), který letiště navštívil v rámci návštěvy Vysočiny. Kromě výrobce letadel tu mají zájem investovat další soukromé subjekty, řekl náměstek primátora Radek Popelka (ANO). Zpevněnou dráhu by společnost Zall, která má čínského většinového majitele, používala k testování vyrobených letadel. Zaměřuje se na kategorii ultralight a LSA, tedy lehká sportovní letadla. Zatím musí firma kvůli testům převážet letouny do Českých Budějovic. Po rozšíření výroby by společnost vyráběla a na místě testovala asi 30 letadel ročně, uvedl Popelka.

Vláda řeší možnost půjček pro obce, aby mohly odkoupit zpět podíly v privatizovaných vodárenských společností, řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) při návštěvě Vysočiny. Privatizace vodárenství byla podle něj chyba stejně jako privatizace společnosti ČEZ. Elektrárenskou společnost kritizoval za zahraniční investice. Měla spíš řešit domácí problémy, uvedl Babiš v souvislosti s dostavbou nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany. Zpětný nákup podílu ve vodárenské společnosti podle Babiše zvažuje i Praha.