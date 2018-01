Výroba papírových masek v Zákupech na seznamu kulturního dědictví

Unikátní výroba masopustních papírových masek ze Zákup na Českolipsku je od 11. ledna na Národním seznamu nemateriálního kulturního dědictví. Zákupská společnost PVO je poslední v Evropě, která tradičním způsobem masky vyrábí. Ostatní skončily kvůli levné čínské konkurenci. Po výrobě skleněných perličkových ozdob v Poniklé a roprachtických saní rohaček je to třetí tradiční výroba z Libereckého kraje, která se na seznam dostala. Novináře o tom informovala krajská radní pro kulturu Květa Vinklátová (Starostové pro Liberecký kraj).

"Masopustní masky ze Zákup se vyrábějí stejnou technikou jako před sto lety. Kousky papíru prosycené lepidlem se vlepují do formy, po uschnutí se ostříhají, ručně vytlučou a vymalují a nastříkají lakem," popsala postup výroby Vladimíra Jakouběová, ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově a autorka návrhu nominace. Výroba má více než stoletou tradici a podmínkou zápisu na seznam je podle Jakouběové i to, že nezanikne, ale bude ve výrobě pokračovat. "Že ta firma skutečně nějakým způsobem prosperuje, nemá problémy, že to třeba se současným majitelem neskončí," dodala Jakouběová.