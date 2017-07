V Česku se v letošním prvním pololetí vyrobilo rekordních 756.468 osobních aut, což je meziročně o 5,1 procenta víc. Tempo růstu ale proti loňsku zvolnilo. Letos rostla produkce Škody Auto a Hyundai Motor, kolínské automobilce TPCA se snížila. Téměř o desetinu stoupl domácí prodej, zvýšil se také export. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo Sdružení automobilového průmyslu. "Český autoprůmysl tak pokračuje v solidním růstu a dále táhne českou ekonomiku, a to navzdory aktuálním problémům s nedostatkem pracovních sil. Vzhledem k zájmu o naše výrobky na klíčových trzích očekávám dobrý vývoj i ve druhém pololetí roku 2017," komentoval čísla prezident sdružení Bohdan Wojnar. Škoda Auto má na celkové výrobě podíl 60,7 procenta, Hyundai čtvrtinu a u TPCA je to 14,3 procenta.