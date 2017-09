Vymazání křížů v letácích Lidlu označil Duka za nekulturní akt

Kardinál Dominik Duka odsoudil krok diskontu Lidl, který ve svých reklamních letácích na "řecký týden" vyretušoval kříže z kopulí ortodoxních chrámů na řeckém ostrově Santorini. Duka to napsal v dopise řeckému velvyslanci v ČR. Jde podle něj o bezprecedentní a nekulturní akt. "Naše evropská civilizace je tvořena několika kořeny, řecká demokracie a filozofie je jedním z těch nejdůležitějších. Jejich neznalost, ignorování a potlačování jejich vnějšího výrazu svědčí o prioritách, které mají někteří obchodníci," uvedl Duka v dopise. Již předtím se ke kroku Lidlu vyjádřil také ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL). Pro Radiožurnál uvedl, že by zákazníci měli zvážit bojkot takzvaného řeckého týdne - kříž je totiž tisíce let součástí naší kultury a historie a je pokrytecké ho z obalů mazat.

Lidl v pátečním prohlášení uvedl, že cílem firmy rozhodně nebylo kohokoliv urazit a omluvil se, pokud se tak stalo. "V tomto případě se jednalo o výrobek prodávaný na mnoha evropských trzích současně v rámci tematické akce řecký týden. Design obalu proto nebyl navržen v České republice, ale byl vytvořen mezinárodním týmem," uvedla mluvčí Zuzana Holá. Do budoucna aktuální zkušenost firma při tvorbě dalších návrhů obalů bude brát v potaz.