Vyhoštění ruští diplomaté odjeli z ČR

Tři vyhoštění členové ruského diplomatického personálu odjeli z České republiky v termínu. Českému ministerstvu zahraničních věcí to oficiálně potvrdila ruská ambasáda v Praze, řekla ČTK mluvčí ministerstva Irena Valentová. O koho konkrétně se jedná, se podle diplomatických zvyklostí nezveřejňuje. Česko Rusy vyhostilo v reakci na otravu bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v Británii. Londýn z útoku obviňuje Moskvu, která to popírá. Tři čeští diplomaté mají lhůtu k opuštění Ruska do 5. dubna.