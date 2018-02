Vyhořelá vzorkovna Karnoly je dál národní kulturní památkou

Vyhořelá vzorkovna bývalé textilky Karnola v Krnově zůstává národní kulturní památkou navzdory devastujícímu a zřejmě záměrně založenému požáru. Plánované muzeum v ní s největší pravděpodobností vznikne. Do dvou týdnů se uvidí, zda se to podaří z peněz Evropské unie podle původního předpokladu. Novinářům to řekla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková, která si poškozenou památku prohlédla s ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (za ANO).

"Podstata vzorkovny zůstala zachována. Stroje jsou poničené, ale opravitelné. Jsou přístupné konzervaci a restaurování. Je otázka, zda do funkčního stavu. Na to nyní neumíme odpovědět, protože mnohé elektromotory nebude možné obnovit," řekla Goryczková. Dodala, že se zachovala i velká část vzorníků, které také byly součástí národní kulturní památky. Areál bývalé textilky vyhořel 20. prosince. Oheň nejvíc řádil právě ve vzácné památkově chráněné vzorkovně látek, která se dochovala ve stavu posledního pracovního dne. Město v areálu chtělo vybudovat muzeum, projekt už byl připravený, hledal se zhotovitel. Výběrové řízení alem město zrušilo. Nyní se totiž dokončuje projekt, který má vyčíslit náklady vzniklé požárem. Pak bude radnice zhotovitele hledat znovu.