Výdaje na dávky v nouzi i počet příjemců výrazně klesly

Výdaje na dávky v hmotné nouzi i počet lidí, kteří tuto podporu od státu pobírají, loni výrazně klesly. Jsou nejnižší za posledních šest let. Úřady práce loni v prosinci vyplatily 144.700 příspěvků na živobytí, doplatků na bydlení a dávek mimořádné okamžité pomoci. To je o 100.000 méně než v roce 2013. V minulém roce potřební dostali celkem 7,36 miliardy, což je meziročně o pětinu méně. Vyplývá to z údajů ministerstva práce. Za příznivým vývojem je dobrá kondice české ekonomiky a s ní spojená vysoká zaměstnanost i růst výdělků. Pro výpočet podpory je rozhodující příjem domácnosti.