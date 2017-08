Nový pohled na dílo básníka Ivana Blatného z poslední dekády jeho života přináší výbor nazvaný Jde pražské dítě domů z bia... Nakladatel a znalec Blatného díla Martin Reiner vybral asi 400 dosud nepublikovaných básní z let 1982 až 1990. Je to stále jen zlomek z toho, co brněnský rodák v té době napsal. "S postupem let už psal Ivan Blatný prakticky denně, a to včetně posledního dne života, ještě několik hodin před definitivním koncem své nekonečné básně," uvedl Reiner v předmluvě ke knize. Popisuje v ní, jak si klestil cestu Blatného pozůstalostí tvořenou sešity se statisíci veršů. Blatný se narodil v roce 1919, patřil k největším talentům české poezie. V roce 1948 odešel do Velké Británie. Exil nesl těžce, většinu života pak prožil v psychiatrických léčebnách a sanatoriích. V jeho exilovém období vyšly pouze dvě sbírky v Sixty-Eight Publishers v Torontu. Zemřel v roce 1990 v Colchesteru.