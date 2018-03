Výbuch v kralupské chemičce má šest obětí a dva zraněné

Při výbuchu v areálu chemičky v Kralupech nad Vltavou zemřelo šest lidí. Dva lidé jsou středně těžce zraněni, záchranná služba je transportovala do nemocnic v Praze Motole a na Vinohradech. Výbuchu předcházelo čištění prázdné nádoby na pohonné hmoty, podle krizového řízení města pravděpodobně firma nedodržela technologický postup. Další výbuchy nehrozí, obyvatelé města nejsou ohroženi. Příčina ani odhad škod zatím není znám. Jeden ze zraněných má popáleniny druhého stupně zhruba na deseti procentech povrchu těla a druhý devastující poranění obličeje, uvedla mluvčí středočeské záchranné služby Petra Effenbergerová. Na místo bylo vysláno pět jednotek záchranářů a vrtulníky z Prahy a Liberce. "Prvotní informace hovořily o šesti zraněných. Bohužel, situace se ukázala mnohem tragičtější. Šest osob utrpělo zranění neslučitelná se životem a zasahující lékaři byli nuceni konstatovat smrt," uvedla Effenbergerová.

Podle starosty Kralup Petra Holečka výbuch nastal v místě, které je od města daleko, takže městu nebezpečí nehrozí. Kvůli výbuchu v kralupské chemičce zatím nebylo nutné svolat městský ani krajský krizový štáb. Zástupkyně mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jana Jandová ČTK řekla, že podle informací integrovaného záchranného systému na místě neunikly nebezpečné látky do vzduchu ani do vody, na místě proto zatím nejsou inspektoři. Neštěstí v Kralupech je jedním z nejtragičtějších výbuchů v průmyslových objektech v České republice od 60. let a druhou nejtragičtější explozí v Česku za posledních 30 let. Soustrast rodinám obětí na twitteru vyjádřila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO).