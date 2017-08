Výbor si zve Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka kvůli žádosti o jejich stíhání

Sněmovní mandátový a imunitní výbor přerušil jednání o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Poslance, které chce policie obvinit kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo, zve na další zasedání. Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek budou podle informací ČTK vysvětlovat členům výboru svůj pohled na policejní žádost ve středu 30. srpna. Výbor vydává doporučení pro plénum, zda má poslance ke stíhání vydat, nebo ne. Sněmovna by měla rozhodnout na schůzi, která začne 5. září.

Andreje Babiše chce policie podle serveru iRozhlas.cz stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Jaroslav Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Bývalý ministr financí Andrej Babiš a předseda poslanců hnutí Jaroslav Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Andrej Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové. Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Andrej Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.