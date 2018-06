Výbor NATO: Radary z Izraele nesmí být zapojeny do NATO

Podle bezpečnostního výboru NATO není možné, aby byl do aliančního systému zapojen systém, který nepochází z členské země NATO. Týká se to i nákupu mobilních radarů pro českou armádu z Izraele. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva obrany. Výbor NATO bude podle českého ministerstva hledat řešení problému, protože se týká více členských států aliance. Premiéra Andreje Babiše (ANO) rozhodnutí výboru NATO překvapilo.

Česká armáda chce od izraelské firmy Elta Systems pořídit osm radarů za zhruba 3,5, miliardy korun. Podpis příslušné smlouvy už byl ale několikrát odsunut. Naposledy uzavření tendru odložila ministryně obrany v demisy Karla Šlechtová za hnutí ANO.