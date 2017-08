Sněmovní mandátový a imunitní výbor bude o policejní žádosti o vydání bývalého ministra financí Andreje Babiše (ANO) a předsedy poslaneckého klubu hnutí Jaroslava Faltýnka v kauze Čapí hnízdo jednat přinejmenším dvakrát. Poprvé se sejde příští pátek, ale oba poslance si pozve až na další jednání, a pokud by potřeboval doplnit další informace, uskutečnila by se ještě jedna schůze. ČTK to řekl místopředseda výboru Martin Plíšek (TOP 09). Sněmovna musí policejní žádost zařadit na program své nejbližší schůze, která začne 5. září.