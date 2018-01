Výběr mýta od kamionů loni stoupl na 10 miliard a 400 milionů korun

Kamiony zaplatily loni na mýtném v Česku téměř 10,5 miliardy korun. To je nejvíc za jedenáctiletou historii jeho fungování. Vyplývá to ze statistik správce elektronického mýtného systému společnosti Kapsch. Za zvýšením je hospodářský růst jak v tuzemsku, tak i v ostatních evropských zemích. Dosud nejsilnějším měsícem byl loňský listopad, kdy stát kamionům předepsal rekordních 960 milionů korun. Ministerstvo dopravy v minulém roce vypsalo tendr na správu mýtného systému po roce 2019. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči.