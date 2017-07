Egypťan, který před dvěma týdny v Hurgadě napadl nožem turistky a tři z nich zavraždil, včetně Češky, se chtěl připojit k teroristické organizaci Islámský stát. Napsala to dnes agentura Reuters s odvoláním na egyptské bezpečnostní zdroje, podle nichž to vyplývá z vyšetřování. Češka, kterou zranil předminulý týden útočník na pláži v Egyptě, tento týden zemřela v káhirské nemocnici. Terorista ji měl podle vyjádření bratra zasáhnout do hrudi a krku. Když se otočila, aby se chránila, bodl ji do zad. Celkem utrpěla šest bodných a řezných ran. Na informaci, že útočník byl stoupencem Islámského státu, české ministerstvo zahraničí (MZV) reagovalo na twitteru: "Tato info je mediální spekulace a MZV jí nemůže potvrdit".