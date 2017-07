Několik let se o její stěny zabíjeli ptáci, a tak začala volyňská hřbitovní galerie Na shledanou vyrábět a prodávat ochranné fólie se siluetami dravců. Dodala je už i do Kalifornie a Texasu v USA. Samolepicí siluety ve třech provedeních - černá, zlatá a průhledná s UV filtrem - mají chránit ptáky, aby se nezabíjeli nárazy do skleněných ploch. Podle kurátora Jana Freiberga jenom v USA takto ročně přijde o život asi půl miliardy ptáků. "Oslovili jsme malíře Jana Pražana, který často maluje ptáky - jsou pro něj symboličtí tvorové - že pro nás navrhne paletu několika typů ptáků, a ty dáme na budovu, abychom ptáky ochránili," řekl Freiberg. Efekt se již dostavil, od loňského roku žádné mrtvé ptáky nenašli.