Volkswagen chce, aby jeho značky byly více odlišné

Automobilka Volkswagen chce, aby se její tři značky pro masový trh staly více odlišné, a omezilo se tak překrývání a potlačilo napětí v rámci skupiny. Prohlásil to generální ředitel Matthias Müller. Vedení automobilky proto vytyčí nové zaměření pro masové značky VW, Škoda a Seat na evropském trhu na základě 14 zákaznických skupin. Tento krok by mohl pomoci uklidnit vztahy mezi značkami. Zdroj z VW minulý týden agentuře Reuters řekl, že manažeři a odbory se snaží omezit konkurenci značky Škoda, chtějí přesunout část její výroby do Německa a donutit ji, aby platila více za sdílené technologie. To vyvolalo prudkou reakci ve Škodě a premiér Bohuslav Sobotka se kvůli tomu sešel s vedením Škody.