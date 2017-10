Volby do Poslanecké sněmovny začnou s jednodenním předstihem v Americe

Volby českých poslanců začnou s jednodenním předstihem na americkém kontinentu. Důvodem je časový posun, kvůli kterému se na ambasádách v Americe bude volit už ve čtvrtek a v pátek. Bez tohoto opatření by bylo nutné ještě devět hodin po sobotním ukončení hlasování v Česku počkat se zveřejňováním výsledků na to, až by skončilo hlasování i na generálním konzulátu v Los Angeles.

Jako první budou moci volit poslance Češi na ambasádách v Brazílii a Argentině, a to ve čtvrtek 19. října v 19:00 středoevropského letního času. Hodinu poté se otevřou volební místnosti na Kubě, na východním pobřeží Spojených států a v Kanadě. Volební štafeta se z USA přesune podle časových pásem do Austrálie a Asie a skončí v Evropě a na africkém kontinentu, kde se bude podobně jako v Česku hlasovat standardně v pátek 20. a v sobotu 21. října.