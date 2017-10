Volby českých poslanců začínají na americkém kontinentu

Volby českých poslanců začnou kvůli časovému posunu už dnes na americkém kontinentu. Jako první budou mít možnost volit Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a Argentině, a to od 19:00 SELČ. O hodinu později se začne volit na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Ve zbytku světa se bude hlasovat stejně jako v Česku, a to na 108 místech, většinou na českých velvyslanectvích nebo také tam, kde působí v misích čeští vojáci. Jedním z volebních míst je vojenská základna Balad v Iráku. Možnost ovlivnit složení dolní komory českého Parlamentu budou mít čeští občané, kteří trvale žijí nebo jen dočasně pobývají v cizině kvůli práci, studiu i rekreaci. K volbám v zahraničí se zapsalo do voličských seznamů více než 9000 Čechů. Tento počet se ale podobně jako při minulých volbách zvýší o ty, kteří přijdou hlasovat s voličským průkazem.