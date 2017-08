Vojenská policie od září pošle do Iráku čtyři specialisty, kteří budou cvičit irácké kolegy. Připojí se do mise, ve které již působí několik příslušníků Policie ČR. ČTK to řekl náčelník Vojenské policie Pavel Kříž. Příští rok se také vojenští policisté zúčastní mise v Litvě, kam armáda vyšle jednotku v rámci záměru NATO na posílení východního křídla aliance. Další vojenští policisté v současné době slouží na misích na Sinaji a v Afghánistánu. V Kábulu navíc od července hlídají českou ambasádu.