Vojáci v aktivních zálohách budou pobírat vyšší odměny za účast na vojenském cvičení. V poslanecké novele branných zákonů to schválil Senát hlasy téměř všech svých přítomných členů. Odměny jsou náhradou platu v zaměstnání. Jejich růst by měl podle zdůvodnění zajistit, aby vojákům v aktivních zálohách neklesly kvůli výkonu činné služby celkové příjmy. Vyšší odměny by mohly podle autorů přilákat do aktivních záloh i lidi s praxí, a tudíž s vyššími platy, než jaké jsou na základních pozicích v ozbrojených silách. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident.