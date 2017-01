Zprávy Vodárny: Liberecko ztrácí kvůli dolu v Polsku vodu

26-01-2017 14:22 | Martina Bílá

Připravované rozšíření dolu Turów v Polsku ohrožuje zásoby pitné vody na Liberecku, uvedli na tiskové konferenci zástupci vodáren. Zejména v obcích v oblasti Frýdlantu, Hrádku nad Nisou a Chrastavy už dnes studně a potoky vysychají a s prohloubením dolu se to podle odborné studie bude zhoršovat. Studie poukazuje na to, že na řešení akutního nedostatku pitné vody pro 30.000 lidí bude v nejbližších letech třeba miliarda korun, a pokud se naplní černé scénáře, tak stamiliony navíc. Obce i vodárenské společnosti teď chtějí, aby s financováním pomohl stát. Samy na to peníze nemají, znamenalo by to výrazně zdražit vodu.

Obraz české malířky Toyen zakoupila Skotská národní galerie 26-01-2017 14:27 | Martina Bílá Obraz české malířky Toyen koupila do svých sbírek Skotská národní galerie v Edinburghu. Vrcholná surrealistická malba Poselství lesa z roku 1936 se před dvěma lety neúspěšně dražila v Sotheby’s s odhadem až milion liber (asi 35 milionů korun). Nyní byl obraz zakoupen za cenu kolem 600.000 dolarů (15,3 milionu korun), uvádí server Artplus.cz, který se specializuje na trh s uměním. Poselství lesa je dosud nejrozměrnějším Toyeniným plátnem, které se objevilo na trhu. Znázorňuje tajemnou divokou bytost, jež v pařátech svírá utrženou ženskou hlavu. Je prvním dílem Toyen, které se dostalo do britských veřejných kolekcí.

Chovanec v EU opět odmítl automatické spuštění kvótového systému 26-01-2017 14:26 | Martina Bílá Český ministr vnitra Milan Chovanec na jednání se svými kolegy z ostatních zemí Evropské unie na Maltě zopakoval stanovisko vlády, že povinné automatické spuštění systému uprchlických kvót je pro ni nepřijatelné. Chovanec o tom informoval prostřednictvím twitteru. Eurokomisař pro vnitro a migraci Dimitris Avramopulos k neformální schůzce ministrů vnitra EU naopak řekl, že doufá, že konečně najdou společnou shodu ohledně solidárního přerozdělování uprchlíků.

Babiš: Daňová Kobra zachránila za tři roky 7,66 mld Kč 26-01-2017 12:41 | Martina Bílá Speciální jednotka Daňová Kobra zabránila od svého založení před třemi lety daňovým únikům za 7,66 miliardy korun. Za loňský rok zachránila státnímu rozpočtu kolem 3,4 miliardy Kč. Na tiskové konferenci Celní správy v Jílovišti u Prahy to řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Připomněl, že podobný tým funguje také na Slovensku. Spolupracují v něm policisté, celníci a finanční správa. Vedle Daňové Kobry funguje také Hazardní Kobra, která se zaměřuje na potírání nelegálního hazardu.

Vzdušný prostor nad Českem loni využilo o sedm pct. více letadel 26-01-2017 11:20 | Martina Bílá Český vzdušný prostor využilo v loňském roce téměř 837.000 letadel. Meziročně dispečeři zaznamenali zhruba sedmiprocentní nárůst přeletů. Počet přeletů stoupá dlouhodobě. Za posledních 14 let se zdvojnásobil. V tiskové zprávě o tom informovalo Řízení letového provozu (ŘLP). Ještě o procento vyšším tempem loni rostl objem takzvaných přeletových jednotek, které jsou významné pro příjem leteckých dispečerů. Tento ukazatel zohledňuje hmotnost letadel a délku trasy, po kterou je tuzemští dispečeři navigují. Největším zákazníkem ŘLP podle počtu letových jednotek zůstává i nadále Lufthansa před společnostmi Emirates a Turkish Airlines. Největší počet přeletů zaznamenali dispečeři během léta, vůbec nejsilnější provoz byl v červenci, kdy přes Česko letělo téměř 88.000 letadel. Vůbec nejvíc pak 30. července, kdy dispečeři na českém nebi navigovali více než 3000 letů.

O osvědčení strojvůdce žádá stále víc lidí, přesto je jich málo 26-01-2017 11:19 | Martina Bílá Ke zkouškám pro získání osvědčení strojvůdce přišlo loni v Česku 1013 lidí. Poprvé počet žádostí překročil tisíc, meziročně to představuje nárůst o 240 žádostí. Na setkání s novináři to řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář. I přes rostoucí zájem o tuto profesi je počet strojvedoucích na české železnici stále nedostatečný. Ve zkouškách o získání oprávnění pro řízení lokomotiv uspěje zhruba polovina uchazečů. Loni to bylo 526 lidí. Celkem je v Česku zhruba 9500 lidí, kteří mohou řídit vlaky na regionálních a celostátních drahách a dalších 7400, kteří mohou řídit vlaky na vlečkách. Jen státním společnostem, Českým drahám a ČD Cargu, přitom chybí zhruba 200 strojvůdců, uvedl Kolář. Zájem o tuto profesi mají v posledních letech i ženy, přestože ještě nedávno šlo o téměř výhradně mužské povolání.

Soud nařídil výměnu soudkyně v kauze Vojenského zpravodajství 26-01-2017 11:18 | Martina Bílá Pražský městský soud odebral kauzu zneužití Vojenského zpravodajství Heleně Králové, která opakovaně zprostila viny obžalovanou Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) i trojici zpravodajců. Obvodní soudkyni vytkl nelogické hodnocení důkazů a zpochybnil její nestrannost. Vyplývá to z prosincového usnesení o zrušení dalšího osvobozujícího rozsudku, které na žádost ČTK poskytla mluvčí městského soudu Markéta Puci. Obvodní soud pro Prahu 1 se bude kauzou, jež v roce 2013 vedla k pádu vlády premiéra Petra Nečase (ODS), zabývat již počtvrté. Tentokrát ji bude muset projednat jiný soudce, konkrétně Pavla Hájková, které byl trestní spis přidělen podle rozvrhu práce.

Počasí v pátek 26-01-2017 09:22 | Martina Bílá Jasno. Místy zataženo nízkou oblačností, zejména v jihozápadní polovině území Teploty -4 až 0 °C.

PwC: Na 82 procent šéfů českých firem věří v letošní růst tržeb 26-01-2017 09:21 | Martina Bílá Šéfové českých firem očekávají další úspěšný rok. Celkem 82 procent z nich věří, že jim letos porostou tržby. Největší růstovou příležitostí budou inovace. Největší hrozbu naopak představuje nedostatek lidí a přílišná regulace. Vyplývá to z osmého ročníku průzkumu názorů generálních ředitelů, který mezi 114 šéfy významných firem působících na českém trhu uskutečnila poradenská společnost PwC ČR. Největší růstové příležitosti pro letošní rok vidí čeští generální ředitelé ve vývoji nového výrobku či služby (27 procent). Uvědomují si, že musí držet krok s nejnovějšími trendy, a proto ani rychlost technologických změn nevnímají jako hrozbu pro svůj byznys. Více než polovina dotázaných se těchto změn vůbec nebojí.