Vobořil představil strategii, doporučuje zdražení cigaret a pití

Doporučení k výraznějšímu zdražení cigaret a alkoholu či využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu obsahuje návrh nové strategie boje proti závislostem do roku 2027. Dokument představil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Podle něj hlavním cílem dokumentu není vymýtit kouření či popíjení, ale minimalizovat škody a dopady. V Česku denně kouří 2,4 milionu lidí. Alkohol si denně dá 600.000 mužů a žen. Stále častěji pijí ale i děti. Problémy s hazardním hraním může mít kolem půl milionu lidí. Na 120.000 je intenzivních kuřáků konopí. Na pervitinu a opiáty je závislých kolem 47.000 osob. Léky nadužívá asi 900.000 Češek a Čechů, vypočítal Vobořil.

V Česku by se měla také začít vést debata, zda by se užívání konopí nemělo povolit rekreačně v přísně kontrolovaném režimu, řekl odcházející protidrogový koordinátor. Podle něj to neznamená plnou legalizaci. "Neměli bychom jít cestou volného trhu, ale hledat způsoby, jak minimalizovat škody a rizika. Chceme hledat nějaký střed," řekl Vobořil. Návrh počítá s vyváženějším rozdělením financí mezi prevenci a léčbu a mezi represi. Do ní nyní putují dvě třetiny peněz. Strategii by měla vláda schválit to konce roku.