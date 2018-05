Vnitro: Organizovaný zločin z ciziny v ČR korumpuje státní správu

Zahraniční organizovaný zločin v Česku proniká korupcí do státní správy a veřejné samosprávy. V některých případech se přitom potkává i spolupracuje s tuzemským organizovaným zločinem. Uvádí to situační zpráva o vnitřní bezpečnosti země za loňský rok, kterou získala ČTK. České bezpečnostní složky přednostně monitorují balkánské, ruskojazyčné a asijské kriminální organizace. Korupce je přitom společný prvek, který podle zprávy využívají všechny zahraniční skupiny. Jako největší hrozbu zpráva označuje albánské skupiny, které v minulosti získaly silný vliv na trasy, kterými do Evropy putuje nelegální zboží. Ruskojazyčná mafie loni podle zprávy vyváděla značné finanční částky z domovské země do států EU. Vietnamské kriminální organizace páchaly podle dokumentu trestnou činnost v oblasti daní, drog a praní špinavých peněz.