03-01-2017 06:45 | Zdeňka Kuchyňová

Ministerstvo vnitra chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Návrh novely, který předložilo, by chtělo prosadit ještě do letošních sněmovních voleb. Chce tak umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. K loňskému 1. prosinci bylo podle ministerstva vnitra v Česku 300.115 držitelů zbrojních průkazů.

Sociální bydlení v Česku by v budoucnu mohl zajišťovat stát a jeho nový úřad - Centrum pro sociální bydlení. Obce by sociální byty lidem v tísni musely poskytovat jen tehdy, pokud by se do systému sociálního bydlení dobrovolně zapojily. Stát by jim pak dával dotace na investice, provoz a sociální práci. Počítá s tím poslední verze chystaného zákona o sociálním bydlení, kterou sepsalo ministerstvo práce. Podle předlohy by se měla změnit i pravidla pro vyplácení příspěvku na bydlení. K návrhu mají někteří politici i experti výhrady.