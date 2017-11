Vnitro by mohlo odtajnit jména některých kandidátů na prezidenta

Ministerstvo vnitra by dnes mohlo odtajnit jména některých kandidátů na prezidenta. Odpoledne mu skončí lhůta, v níž má na úřední http://www.mvcr.cz/clanek/uredni-deska.aspx desce vyzvat uchazeče o funkci hlavy státu k nápravě odstranitelných nedostatků na jejich přihláškách. Týká se to například opravy chybných a doplnění neúplných údajů. Kandidáti na to budou mít čas do 23. listopadu. O den později ministerstvo rozhodne o registraci či odmítnutí přihlášek. Zveřejnit by tak mělo jména všech uchazečů.