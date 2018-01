Vnitro brzy rozhodne o azylu pro čínské křesťany, uvedl premiér

Ministerstvo vnitra brzy rozhodne o žádostech sedmi desítek čínských křesťanů o udělení azylu v Česku. Na dotaz lidovce Jana Čižinského to při sněmovních interpelacích řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Čižinský tvrdí, že úřady už překročily zákonné lhůty pro vydání rozhodnutí. Nejzazší činí 18 měsíců, přičemž žádosti byly podle něho podány před dvěma lety. Babiš popřel, že by byly lhůty překročeny. Vnitro shromáždilo podle něho všechny podklady, jak je požaduje zákon. Téma udělení azylu čínským křesťanům nebylo ve Sněmovně poprvé. Už předloni v září tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) při interpelacích vyloučil, že by důvodem prodloužení azylového řízení byly politické tlaky nebo české zájmy v Číně.