Vltava v centru Prahy u budovy Mánesa se v pondělí zbarvila do ruda. Někdo do řeky vlil barvu, která není nebezpečná a postupně se rozpustí. ČTK to řekl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Záležitostí se zabývají i policisté, uvedl mluvčí policie Tomáš Hulan. K akci se přihlásila na své facebookové stránce umělecká skupina Bolt958, která kritizuje využívání výstavní síně Mánes k akcím nesouvisejícím s uměním.