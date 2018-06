Vlastníci dostanou zpět 250 ha pozemků ve Vrběticích

Majitelé pozemků ve vrbětickém areálu dostanou od začátku července zpět k užívání 250 hektarů nemovitostí. Je to přes čtyřicet procent areálu, kde v roce 2014 vybuchla munice. Informoval o tom krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček. U vstupu do bývalých muničních skladů ale podle něj budou dál policejní hlídky. Pyrotechnický průzkum by ve Vrběticích mohl skončit příští rok.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014, druhý sklad číslo 12 pak 3. prosince. Oba vybuchlé sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group. Při prvním výbuchu zemřeli dva lidé. Policie exploze vyšetřuje jako úmyslné obecné ohrožení, vyšetřování stále pokračuje.