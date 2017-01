20-01-2017 08:40 | Milena Štráfeldová

Provoz na mezinárodní trati do Plzně byl zastaven minimálně na celé dopoledne kvůli tragické havárii na železničním přejezdu ve Vejprnicích. Při střetu osobního auta a vlaku tam zahynuli tři lidé. Ve Vlaku se nikdo nezranil. Řekl to mluvčí záchranné služby Martin Brejcha.

Poslanci by měli schvalovat novelu autorského zákona, jež budí pozornost hlavně kvůli skokovému zvýšení autorských poplatků. Ve druhém čtení by se také měli zabývat zřízením centrální evidence veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily a úpravami správy silnic první třídy.

Šéfové Sněmovny a Senátu Milan Štěch a Jan Hamáček (oba ČSSD) podporují, aby se otázka držení zbraní řešila v rámci stávajících zákonů, nikoli změnou ústavy. Novinářům to řekli po novoročním obědě s prezidentem Milošem Zemanem na Pražském hradě. Ministerstvo vnitra umožnit lidem bránit se proti teroristům například při útocích, jako byly loni nákladními automobily v Nice a v Berlíně. Hovořili také o vzniku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. Útvar se od začátku roku zabývá mimo jiné ověřováním zahraničních i domácích dezinformací. Prezident s tím nesouhlasí a proti útvaru se několikrát vymezil. Štěch řekl, že je zastáncem jeho existence, i když byl na počátku vůči němu zdrženlivý. Poznamenal, že každý týden dostává do e-mailu "zaručené zprávy", kterých se zděsí. Po jejich náročném ověření zjistí, že jde o nepravdivé zprávy.

V Česku asi budou dva druhy věznic - s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. Zruší se dosavadní čtyři typy věznic, k nimž patří ještě věznice s dozorem a dohledem. Změnu přinese novela trestního zákoníku a zákona o výkonu trestu odnětí svobody, kterou hladce schválil Senát. Předloha také upravuje postup umístění pachatele do jednoho ze tří nových typů oddělení, které se liší podle stupně zabezpečení. Rozhodoval by o něm sice ředitel věznice, případné odvolání pachatele by ale řešil trestní soud, nikoli generální ředitel Vězeňské služby. Na rozhodnutí o umístění do konkrétního oddělení věznice by se podílel vychovatel, speciální pedagog, psycholog i sociální pracovník.