Vláda v prohlášení nově slibuje jízdné zdarma i zákon o referendu

Menšinová vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše schválila konečnou verzi programového prohlášení. Nově v ní slibuje například cestování vlakem zdarma pro seniory a studenty a také ústavní zákon o všeobecném referendu, které je jedním z klíčových bodů programu hnutí SPD. Kabinet s dokumentem předstoupí před poslance, až je bude ve středu žádat o důvěru. Babiš již prohlášení rozeslal předsedům sněmovních stran.

Návrh je oproti původnímu znění kratší a doplnila ho úvodní pasáž. V preambuli vláda hovoří o prioritách, mezi nimiž jsou příprava změny systému penzí, evropská agenda, digitalizace státu, strategický investiční program, posílení bezpečnosti a reforma státu. V dalším textu jsou změny ve většině oblastí malé, část slibů vypadla nebo je nahradily opatrnější formulace. Na tiskové konferenci po jednání vlády Babiš řekl, že rozšířit program o železnici zdarma pro důchodce nad 65 let a studenty do 26 let se rozhodl o víkendu. Jde prý o ukázku toho, jak chce jeho kabinet pracovat pro lidi. České dráhy uvedly, že krok by zřejmě znamenal skokový nárůst počtu cestujících. Dopady předpokládají zejména v dálkové a v příměstské dopravě, která je tradičně vysoce vytížená a možnosti jejího posílení jsou limitované.