Vláda v demisi schválila růst penzí, přilepšit by se měli hlavně lidé nad 85 let

Lidem nad 85 let by se od ledna příštího roku měly zvýšit důchody o tisíc korun měsíčně. Počítá s tím novela zákona o důchodovém pojištění, kterou v úterý schválila vláda hnutí ANO v demisi. Návrh přináší i plošné navýšení všem ostatním seniorům. Podle propočtů vlády by měli důchodci dostat od ledna včetně obvyklé valorizace přidáno minimálně 540 korun. Státní pokladnu vyjde navýšení penzí na zhruba 14,5 miliardy korun. Návrh novely zákona o důchodovém pojištění musí ještě schválit sněmovna.

Opoziční strany souhlasí s výraznějším zvyšováním důchodů, které slibuje jednobarevná vláda Andreje Babiše (ANO) v demisi. Důchodovou novelu kabinetu ale všechny ve Sněmovně nepodpoří. Lidovci, STAN a TOP 09 jsou proti plánovanému poklesu zásluhovosti penzí. ODS je připravena o nastavení zásluhovosti debatovat a ČSSD chce na podobě normy hledat kompromis. Komunisté požadovali, aby se všem důchodcům přidávalo stejně, proto navrhované změny vítají. Piráti důchodovou novelu podporují.