Vláda v demisi navrhla povýšit Opatu do hodnosti armádního generála

Vláda v demisi schválila návrh ministryně obrany Karly Šlechtové (za ANO), aby byl náčelník generálního štábu české armády Aleš Opata povýšen do hodnosti armádního generála. Odcházející ministryně to uvedla na twitteru. Opata je nyní generálporučíkem, po případném jmenování armádním generálem by v české armádě zastával nejvyšší hodnost. Generály jmenuje a povyšuje prezident republiky.

Šlechtová dříve navrhla Opatu do pozice náčelníka generálního štábu, které se ujal letos v květnu. "Můj poslední materiál jako ministryně obrany na vládě, a to návrh na povýšení generálporučíka Aleše Opaty do hodnosti čtyřhvězdičkového armádního generála, vláda schválila. Odpovídající generál naší armády, jaký má být," napsala Šlechtová na twitteru.