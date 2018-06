Vláda slíbila Jihočechům dostavbu D3 či změnu letecké záchranky

Dostavbu dálnice D3 či změny ve fungování letecké záchranné služby slíbila vláda v demisi při návštěvě Jihočeského kraje. Premiér Andrej Babiš (ANO) také podpořil vznik lékařské fakulty na jihu Čech. Babiš a hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD) se ale neshodli s ministrem kultury Iljou Šmídem (za ANO) v přesunu otáčivého hlediště v Českém Krumlově. Šmíd je pro přesun ze zámecké zahrady, kdežto premiér a hejtmanka jsou proti.

Dálnice D3 v úseku Praha - Tábor by se měla začít stavět v roce 2021. Do konce roku chce ŘSD požádat o územní rozhodnutí. Při návštěvě to řekli ministr dopravy Dan Ťok (za ANO) a generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Kroupa. Babiš si stěžoval, že práce na D3 pokračují pomalu. Podle Kroupy pomůže urychlit plánování a financování dopravních staveb takzvaný zákon o liniových stavbách. Bude přijat zřejmě do konce června, uvedl Babiš.

Při návštěvě členové kabinetu s představiteli kraje mluvili také o přesunu otáčivého hlediště v Českém Krumlově ze zámecké zahrady do areálu bývalého zahradnictví. Podle památkářů narušuje točna charakter zahrady zámku a přesun podpořil i ministr kultury Šmíd. Babiš ale stejně jako hejtmanka řekl, že by točna měla zůstat na svém místě.