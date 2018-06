Vláda schválila vlastní návrh omezení politických trafik

Vláda v demisi schválila vlastní verzi takzvaného nominačního zákona. Podle vicepremiéra a místopředsedy hnutí ANO Richarda Brabce přidá na transparentnosti výběru lidí do orgánů státních firem, i když dává ministrům možnost odmítnout kandidáty doporučené vládním výborem. Brabec novinářům při příchodu do Strakovy akademie řekl, že při výběrových řízeních na ministerstva životního prostředí, které řídí, zatím nikdy nevyužil možnosti postupovat proti návrhu výběrové komise, nově by takový postup musel písemně zdůvodnit.

Předloha má zamezit dosazování politických nominantů do takzvaných trafik. Uchazeči mají až na výjimky vždy projít ministerským výběrovým řízením a hodnocením před vládním výborem, jeho postavení je ale pouze poradní. Zákon se v tomto bodu liší od návrhu Pirátů a dalších poslanců, který projednává Sněmovna a podle něhož má být doporučení vládního výboru závazné. Předloha bude tento týden čelit ve Sněmovně návrhu ANO na zamítnutí.