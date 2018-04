Vláda schválila rozšíření zahraničních misí české armády

Česko by ještě letos mohlo vyslat do Iráku, Afghánistánu a Mali asi o 270 vojáků víc. Návrh ministerstva obrany schválila vláda. Materiál zahrnuje i plán zahraničních misí na příští dva roky. Vojáci by se měli podílet na stejných misích jako nyní, příští rok by navíc měli střežit vzdušný prostor nad Pobaltím. Rozšíření armádních misí teď posoudí poslanci a senátoři. Posílené zahraniční operace by resort obrany stály 2,1 až 2,4 miliardy korun ročně. Současný mandát umožňuje, aby se zahraničních misí zúčastnilo 806 českých vojáků. Vedle Afghánistánu, Mali a Iráku působí třeba na Golanech, Sinaji či v Kosovu. Podle návrhu by se jejich počet měl ještě letos zvýšit na 1081 a příští rok na 1191.